Goupil ou Face Quai Bérengier de la Blache Crest
samedi 12 décembre 2026 · Quai Bérengier de la Blache · Crest
Informations pratiques
Crest
Goupil ou Face
Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 11:00:00
fin : 2026-12-12 12:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Reprise déjantée du célèbre conte médiéval le Roman de Renart , ce show clownesque réunit deux saltimbanques complètement loufoques!
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Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38 culture@mairie-crest.fr
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English :
A whimsical retelling of the famous medieval tale *The Romance of Reynard*, this clownish show brings together two completely zany street performers!
L’événement Goupil ou Face Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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