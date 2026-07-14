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Goupil ou Face Quai Bérengier de la Blache Crest

samedi 12 décembre 2026 · Quai Bérengier de la Blache · Crest

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Quai Bérengier de la Blache
Adresse
Cinéma Eden
Ville
26400 Crest
Département
Drôme
Tarif

Crest

Goupil ou Face

Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 11:00:00
fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Reprise déjantée du célèbre conte médiéval le Roman de Renart , ce show clownesque réunit deux saltimbanques complètement loufoques!
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Quai Bérengier de la Blache Cinéma Eden Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 38  culture@mairie-crest.fr

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English :

A whimsical retelling of the famous medieval tale *The Romance of Reynard*, this clownish show brings together two completely zany street performers!

L’événement Goupil ou Face Crest a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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