Gourmandises d’été, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Gourmandises d’été Mercredi 24 juin, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Gourmandises d’été

Participez à la fabrication de douceurs de l’été, qui sauront ravir vos papilles.

A partir de 5 ans.

Gratuit.

Sur inscription

Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026

Informations : fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin

14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]

Bien se nourrir

Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille