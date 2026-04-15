Gourmandises d’été, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Gourmandises d’été, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille mercredi 24 juin 2026.
Gourmandises d’été Mercredi 24 juin, 14h30 Ferme Pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00
Gourmandises d’été
Participez à la fabrication de douceurs de l’été, qui sauront ravir vos papilles.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme Pédagogique Marcel Dhénin 14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}] [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Bien se nourrir
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille
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