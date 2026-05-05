Un été à Concorde, médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet), Lille

Un été à Concorde 24 juin – 1 août médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet) Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00+02:00 – 2026-06-24T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-01T14:30:00+02:00 – 2026-08-01T17:30:00+02:00

Tous les mercredi et samedi après-midi, du 17 juin au 31 juillet, la Bibliomobile se gare au coeur de votre quartier. Vous la retrouverez sur la pelouse à côté de la maison du projet.

Que vous cherchiez des moments de convivialité en famille ou des animations, nous vous proposons toutes sortes de lectures et activités.

Prêts libres : transats, cordes à sauter, ping pong…

Gratuit et ouvert à toutes et à tous, nous vous retrouverons à un été à concorde.

médiathèque Faubourg de Béthune (remplacée par la maison du projet) 84-86 boulevard de Metz 59000 Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France 03.20.30.42.00 https://bm-lille.fr/default/faubourg-de-bethune.aspx?_lg=fr-FR rez-de-chaussée de la Maison du Projet

Vos bibliothécaires déploient l’auvent du véhicule, sortent les transats, les poufs, les malles de livres et les jeux.