Journée Mondiale des Réfugiés 2026, La gare Saint Sauveur, Lille

Journée Mondiale des Réfugiés 2026 Mardi 23 juin, 17h30 La gare Saint Sauveur Nord

Entrée gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-23T17:30:00+02:00 – 2026-06-23T23:59:00+02:00

Notre évènement annuel revient pour cette année 2026.

Vous y trouverez notre habituel village associatif, constitué de plus de 15 associations du territoire qui oeuvrent auprès des publics réfugiés (bénévolat, formation, emploi, santé, accès aux droits…) ainsi que notre buvette et des traiteurs du monde.

Un espace pour les plus petit et des animations seront proposées : clown, magicien, batucada et concerts.

L’accès à notre évènement est gratuit.

La gare Saint Sauveur 17 avenue Jean Lebas 59000 Lille Lille 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Sensibiliser, se rencontrer, raconter l’histoire de ces publics issus de l’exil, être ensemble, promouvoir l’interculturalité : tels sont les maîtres-mots de la Journée mondiale des réfugiés.

France Horizon