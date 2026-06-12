Balade nature Votre quartier en été Bois-Blancs Lille

Lille

Balade nature Votre quartier en été Bois-Blancs

36 avenue Marx Dormoy Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 17:30:00

fin : 2026-06-24 19:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Le Musée vous emmène dans le quartier de Bois-Blancs pour une sortie nature qui vous fera redécouvrir d’un nouvel oeil votre quartier ! Direction la médiathèque des Bois-Blancs et ses alentours, une occasion de découvrir ce quartier et la faune qui y habite. Accompagné de Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturalise.

Point de départ et de retour à la médiathèque des Bois-Blancs

——

Balade Nature Votre quartier en été

Médiathèque des Bois-Blancs

Mercredi 24 juin, de 17h30 à 19h30

À partir de 7 ans

Sur réservation au 03 20 92 52 87 ou sur bm-lille.fr

Le Musée vous emmène dans le quartier de Bois-Blancs pour une sortie nature qui vous fera redécouvrir d’un nouvel oeil votre quartier ! Direction la médiathèque des Bois-Blancs et ses alentours, une occasion de découvrir ce quartier et la faune qui y habite. Accompagné de Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturalise.

Point de départ et de retour à la médiathèque des Bois-Blancs

——

Balade Nature Votre quartier en été

Médiathèque des Bois-Blancs

Mercredi 24 juin, de 17h30 à 19h30

À partir de 7 ans

Sur réservation au 03 20 92 52 87 ou sur bm-lille.fr .

36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 92 52 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Museum takes you to the Bois-Blancs district for a nature outing that will give you a new perspective on your neighborhood! Head for the Bois-Blancs media library and the surrounding area, and discover the neighborhood and its wildlife. Accompanied by Vincent Gavériaux, illustrator and nature photographer.

Departure and return to the Bois-Blancs multimedia library

——

Nature walk Your neighborhood in summer

Médiathèque des Bois-Blancs

Wednesday, June 24, 5.30 pm to 7.30 pm

Ages 7 and up

Book in advance on 03 20 92 52 87 or bm-lille.fr

L’événement Balade nature Votre quartier en été Bois-Blancs Lille a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme