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Balade nature Votre quartier en été Bois-Blancs Lille

Balade nature Votre quartier en été Bois-Blancs Lille mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 36 avenue Marx Dormoy

Ville : 59000 Lille

Département : Nord

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Lille

Balade nature Votre quartier en été Bois-Blancs

36 avenue Marx Dormoy Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:30:00
fin : 2026-06-24 19:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Le Musée vous emmène dans le quartier de Bois-Blancs pour une sortie nature qui vous fera redécouvrir d’un nouvel oeil votre quartier ! Direction la médiathèque des Bois-Blancs et ses alentours, une occasion de découvrir ce quartier et la faune qui y habite. Accompagné de Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturalise.
Point de départ et de retour à la médiathèque des Bois-Blancs
——
Balade Nature Votre quartier en été
Médiathèque des Bois-Blancs
Mercredi 24 juin, de 17h30 à 19h30
À partir de 7 ans
Sur réservation au 03 20 92 52 87 ou sur bm-lille.fr
Le Musée vous emmène dans le quartier de Bois-Blancs pour une sortie nature qui vous fera redécouvrir d’un nouvel oeil votre quartier ! Direction la médiathèque des Bois-Blancs et ses alentours, une occasion de découvrir ce quartier et la faune qui y habite. Accompagné de Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturalise.
Point de départ et de retour à la médiathèque des Bois-Blancs
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Balade Nature Votre quartier en été
Médiathèque des Bois-Blancs
Mercredi 24 juin, de 17h30 à 19h30
À partir de 7 ans
Sur réservation au 03 20 92 52 87 ou sur bm-lille.fr   .

36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 92 52 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Museum takes you to the Bois-Blancs district for a nature outing that will give you a new perspective on your neighborhood! Head for the Bois-Blancs media library and the surrounding area, and discover the neighborhood and its wildlife. Accompanied by Vincent Gavériaux, illustrator and nature photographer.
Departure and return to the Bois-Blancs multimedia library
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Nature walk Your neighborhood in summer
Médiathèque des Bois-Blancs
Wednesday, June 24, 5.30 pm to 7.30 pm
Ages 7 and up
Book in advance on 03 20 92 52 87 or bm-lille.fr

L’événement Balade nature Votre quartier en été Bois-Blancs Lille a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme

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