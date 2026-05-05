Lille Piano(s) Festival 2026, Gare Saint Sauveur, Lille
Lille Piano(s) Festival 2026, Gare Saint Sauveur, Lille vendredi 12 juin 2026.
Lille Piano(s) Festival 2026 12 – 14 juin Gare Saint Sauveur Nord
Concerts gratuits
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00
Cette année, à nouveau, la programmation vous ouvre des fenêtres musicales sur le monde pour vous permettre de voyager à travers œuvres, époques, compositeurs et artistes venus du monde entier.
Aux côtés des grandes pages du répertoires symphoniques avec les musiciens de l’Orchestre National de Lille sous la direction de Joshua Weilerstein et Jean-Claude Casadesus, laissez-vous surprendre par des pianistes aux multiples sensibilités, classiques, jazzmen, musiques du monde et actuelles. Piano, orgue, accordéon mais aussi oud, cordes, voix, batterie, guitare… rencontrez ces artistes de talents tout au long du week-end !
Découvrez ci-dessous les événements dans le cadre la saison Gare Méditerranée avec lille3000.
VENDREDI 12 JUIN
20H > 21H
(SALLE DE CINÉMA)
NOISEFERATU
Ciné-concert
22H > 23H
(HALLE A)
WAJDI RIAHI TRIO
Jazz
SAMEDI 13 JUIN
15H > 16H
(SALLE DE CINÉMA)
SUGITA – PÈRE ET FILS
Slam
18H30 > 19H15
(HALLE A)
HELLA
Musiques actuelles
21H > 22H
(SALLE DE CINÉMA)
YAKIR ARBIB
Jazz
22H30 > 23H30
(HALLE A)
JUNGLE SAUCE
Electro
DIMANCHE 14 JUIN
14H > 15H
(SALLE DE CINÉMA)
ANDREÏ LESHKIN
Premier prix du Concours Les Étoiles du piano 2025
Récital piano
16H > 17H
(SALLE DE CINÉMA)
ZEYU SHEN
Premier prix du Concours de Piano de Lyon 2025
Récital piano
17H > 18H
(HALLE A)
CLÉLYA ABRAHAM QUARTET
Jazz
18H30 > 19H30
(SALLE DE CINÉMA)
LEO GEVISSER
2ème Prix du Concours Orléans 2025
Récital piano
Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lillepianosfestival.fr/2026/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Découvrez la 23ème édition de ce festival de référence, rendez-vous estival incontournable des amoureux de musique.
À voir aussi à Lille (Nord)
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- atelier cyanotype, Médiathèque de Lille Sud, Lille 6 mai 2026
- Chaperon rouge et compagnie, Théâtre Le Petit Jacques, Lille 6 mai 2026
- Bleu – Eleanor Shine, Maison Folie Moulins, Lille 6 mai 2026