Lille Piano(s) Festival 2026, Gare Saint Sauveur, Lille

Lille Piano(s) Festival 2026 12 – 14 juin Gare Saint Sauveur Nord

Concerts gratuits

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00

Cette année, à nouveau, la programmation vous ouvre des fenêtres musicales sur le monde pour vous permettre de voyager à travers œuvres, époques, compositeurs et artistes venus du monde entier.

Aux côtés des grandes pages du répertoires symphoniques avec les musiciens de l’Orchestre National de Lille sous la direction de Joshua Weilerstein et Jean-Claude Casadesus, laissez-vous surprendre par des pianistes aux multiples sensibilités, classiques, jazzmen, musiques du monde et actuelles. Piano, orgue, accordéon mais aussi oud, cordes, voix, batterie, guitare… rencontrez ces artistes de talents tout au long du week-end !

Découvrez ci-dessous les événements dans le cadre la saison Gare Méditerranée avec lille3000.

VENDREDI 12 JUIN

20H > 21H

(SALLE DE CINÉMA)

NOISEFERATU

Ciné-concert

22H > 23H

(HALLE A)

WAJDI RIAHI TRIO

Jazz

SAMEDI 13 JUIN

15H > 16H

(SALLE DE CINÉMA)

SUGITA – PÈRE ET FILS

Slam

18H30 > 19H15

(HALLE A)

HELLA

Musiques actuelles

21H > 22H

(SALLE DE CINÉMA)

YAKIR ARBIB

Jazz

22H30 > 23H30

(HALLE A)

JUNGLE SAUCE

Electro

DIMANCHE 14 JUIN

14H > 15H

(SALLE DE CINÉMA)

ANDREÏ LESHKIN

Premier prix du Concours Les Étoiles du piano 2025

Récital piano

16H > 17H

(SALLE DE CINÉMA)

ZEYU SHEN

Premier prix du Concours de Piano de Lyon 2025

Récital piano

17H > 18H

(HALLE A)

CLÉLYA ABRAHAM QUARTET

Jazz

18H30 > 19H30

(SALLE DE CINÉMA)

LEO GEVISSER

2ème Prix du Concours Orléans 2025

Récital piano

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lillepianosfestival.fr/2026/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Découvrez la 23ème édition de ce festival de référence, rendez-vous estival incontournable des amoureux de musique.