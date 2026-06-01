Au-delà de l’étrange, L’Hybride, Lille

Au-delà de l’étrange 12 et 18 juin L’Hybride Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T20:30:00+02:00 – 2026-06-18T22:00:00+02:00

En lien avec le programme de video mapping immersif ILLUSIONS, cet ensemble de courts métrages vous emmène aux confins de notre réalité. Spectacle de prestidigitation, voyage intersidéral, recherche de vies extraterrestres, intimité avec l’IA, perceptions brouillées et croyances occultes… Autant de choses qui débordent nos sens, jusqu’à bouleverser notre rapport au monde. Étourdissement garanti !

Déconseillé aux moins de 16 ans.

Durée de la projection : 1h30 env. Pause à mi-parcours.

+ DIFFUSIONS

Vendredi 12 juin 2026 – 20h30

Jeudi 18 juin 2026 – 20h30

+ INFOS PRATIQUES

Ouverture des portes : 19h

Projection : 20h30

Bar et petite restauration sur place

Billetterie en ligne ou sur place, aux horaires des séances.

> Toutes les infos

> Billetterie

L’Hybride 18 Rue Gosselet 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/505-AU-DELA-DE-L-ETRANGE »}] [{« link »: « https://lhybride.org/au-dela-de-letrange/ »}, {« link »: « https://billetterie.rencontres-audiovisuelles.org/agenda/505-AU-DELA-DE-L-ETRANGE »}]

Un ensemble de courts métrages vous emmène aux confins de notre réalité