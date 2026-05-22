Rendez-vous aux jardins Croquer la nature au musée Lille
Rendez-vous aux jardins Croquer la nature au musée Lille dimanche 7 juin 2026.
Lille
Rendez-vous aux jardins Croquer la nature au musée
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre du rendez-vous aux jardins, le Musée de l’Hospice Comtesse vous propose de Croquer la nature au musée Face aux bouquets peints et aux paysages tissés, laissez la nature observée se révéler par la magie du dessin. Une escale artistique au musée sous l’oeil avisé d’un artiste plasticien.
Dans le cadre du rendez-vous aux jardins, le Musée de l’Hospice Comtesse vous propose de Croquer la nature au musée Face aux bouquets peints et aux paysages tissés, laissez la nature observée se révéler par la magie du dessin. Une escale artistique au musée sous l’oeil avisé d’un artiste plasticien. .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
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English :
As part of the rendez-vous aux jardins program, the Musée de l’Hospice Comtesse invites you to Sketch nature in the museum : Faced with painted bouquets and woven landscapes, let nature reveal itself through the magic of drawing. An artistic stopover at the museum under the watchful eye of a visual artist.
L’événement Rendez-vous aux jardins Croquer la nature au musée Lille a été mis à jour le 2026-05-22 par Hauts-de-France Tourisme
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