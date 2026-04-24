Le bal costumé, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille

Le bal costumé 7 juin et 20 août Théâtre Le P’tit Jacques Nord

Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T15:30:00+02:00 – 2026-08-20T16:30:00+02:00

Ce soir pour la fête du Château de Chèvreville aura lieu un bal costumé. Mais avant cela, une chasse au trésor est organisée dans le jardin. Pour y participer, Jacques et tous ses amis doivent être déguisés. Une liste d’objets à trouver a été rédigée. Le premier qui rapportera trois de ces objets gagnera un coffre avec des pièces d’or ! Une belle après-midi d’amusement au programme pour tout ce petit monde dont le va et vient dans le jardin attirera les animaux curieux du château.

LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre.

www.lepetitjacques.fr

Théâtre Le P’tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}] [{« link »: « http://www.lepetitjacques.fr »}] LE P’TIT JACQUES

Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.

Héros du lieu : Jacques de Lille.

Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts

Spectacle de marionnettes