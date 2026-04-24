Le bal costumé, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille
Le bal costumé, Théâtre Le P’tit Jacques, Lille dimanche 7 juin 2026.
Le bal costumé 7 juin et 20 août Théâtre Le P’tit Jacques Nord
Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T15:30:00+02:00 – 2026-08-20T16:30:00+02:00
Ce soir pour la fête du Château de Chèvreville aura lieu un bal costumé. Mais avant cela, une chasse au trésor est organisée dans le jardin. Pour y participer, Jacques et tous ses amis doivent être déguisés. Une liste d’objets à trouver a été rédigée. Le premier qui rapportera trois de ces objets gagnera un coffre avec des pièces d’or ! Une belle après-midi d’amusement au programme pour tout ce petit monde dont le va et vient dans le jardin attirera les animaux curieux du château.
LE P’TIT JACQUES
Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.
Héros du lieu : Jacques de Lille.
Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre.
www.lepetitjacques.fr
Théâtre Le P’tit Jacques 1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 0320420995 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}] [{« link »: « http://www.lepetitjacques.fr »}] LE P’TIT JACQUES
Théâtre de semi-plein air dans la lignée des théâtres de square. Spectacles dans la tradition du dialogue entre marionnettes et enfants/famille.
Héros du lieu : Jacques de Lille.
Période d’ouverture : de mi-avril à fin octobre Ouverture des portes 20mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », située dans le prolongement de la rue Léon Jouhaux. Coordonnées GPS 50.637146,3.048146 M° République Beaux-Arts
Spectacle de marionnettes
À voir aussi à Lille (Nord)
- Mohamed Dali présente : Troy Von Balthazar + Drive With A Dead Girl, La malterie, Lille 24 avril 2026
- The Sophs en concert, L’Aéronef, Lille 24 avril 2026
- Maroilles Records invite Monique !, Le Bistrot de St So, Lille 24 avril 2026
- BENEDICTE BOUSQUET THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille 25 avril 2026
- Les oiseaux de nos jardins, Parc de la Citadelle, Lille 25 avril 2026