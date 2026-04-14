MUSICA SACRA – Te Deum ND de Paris de ESCAICH, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

MUSICA SACRA – Te Deum ND de Paris de ESCAICH Mercredi 24 juin, 20h00 Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Billetterie de 17 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T20:00:00+02:00 – 2026-06-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00 – 2026-06-24T21:30:00+02:00

Pour célébrer les 50 ans de l’Orchestre National de Lille, la Cathédrale a la joie d’accueillir ce projet inédit qui fait résonner la création contemporaine au cœur des Hauts-de-France. Au centre de ce voyage, une figure majeure : Thierry Escaich — organiste, compositeur et pédagogue de renom, titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris depuis 2024.

Fidèle compagnon de route de l’Orchestre, dont il fut compositeur en résidence, il revient avec son Te Deum, œuvre puissante et habitée, mondialement diffusée lors de la réouverture de la cathédrale parisienne en juin 2025. Portée par l’orgue, les voix et l’orchestre, cette fresque contemporaine s’inscrit dans la grande tradition sacrée tout en la réinventant. Une musique des hauteurs et de la lumière, pensée pour les grands espaces et la résonance collective.

Ce projet rassemble également les forces vives du territoire : 120 choristes issus de l’ensemble Septentrion, du Jeune Chœur des Hauts-de-France, d’Ineffable et d’Ekla. Sous la direction de Stephanie Childress.

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.onlille.com/choisir-un-concert/categories/musica-sacra-lille »}]

Pour les 50 ans de l’ONL, la Cathédrale de Lille a la joie d’accueillir ce projet inédit qui fait résonner la création contemporaine au cœur des cathédrales des Hauts-de-France.

Guy VIVIEN