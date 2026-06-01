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GouRunZik 5e édition Gourin

GouRunZik 5e édition Gourin samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place Stenfort

Ville : 56110 Gourin

Département : Morbihan

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Gourin

GouRunZik 5e édition

Place Stenfort Gourin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La Gou-Run-Zik, c’est une course au format corrida urbaine au centre ville de Gourin, dans une ambiance fête de la musique ! Différents parcours de courses et de marches sont proposés pour les adultes et les enfants. Cette 5e édition sera clôturée par un concert avec Rital-Polak et une soirée DJ. Petite restauration sur place.   .

Place Stenfort Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 98 24 65 89 

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English :

L’événement GouRunZik 5e édition Gourin a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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