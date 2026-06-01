GouRunZik 5e édition Gourin
GouRunZik 5e édition Gourin samedi 20 juin 2026.
Gourin
GouRunZik 5e édition
Place Stenfort Gourin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Gou-Run-Zik, c’est une course au format corrida urbaine au centre ville de Gourin, dans une ambiance fête de la musique ! Différents parcours de courses et de marches sont proposés pour les adultes et les enfants. Cette 5e édition sera clôturée par un concert avec Rital-Polak et une soirée DJ. Petite restauration sur place. .
Place Stenfort Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 98 24 65 89
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English :
L’événement GouRunZik 5e édition Gourin a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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