Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka Vanille et Tonka Limoges
Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka Vanille et Tonka Limoges samedi 13 juin 2026.
Limoges
Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka
Vanille et Tonka 6 Place du Poids Public Limoges Haute-Vienne
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-11
Un goûter aquarelle ça vous dit ? Offrez-vous une parenthèse créative et gourmande lors d’un atelier aquarelle animé par Emeline, peintre illustratrice. Laissez libre cours à votre imagination tout en découvrant les techniques de l’aquarelle autour d’un thème floral (samedi 13 juin) et une thème estival (samedi 11 juillet). .
Vanille et Tonka 6 Place du Poids Public Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 89 51 echochromatique@gmail.com
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English : Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka
L’événement Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin
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