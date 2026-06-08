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Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka Vanille et Tonka Limoges

Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka Vanille et Tonka Limoges

Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka Vanille et Tonka Limoges samedi 13 juin 2026.

Lieu : Vanille et Tonka

Adresse : 6 Place du Poids Public

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 39 39 Tarif de base plein tarif

Limoges

Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka

Vanille et Tonka 6 Place du Poids Public Limoges Haute-Vienne

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-07-11

Un goûter aquarelle ça vous dit ? Offrez-vous une parenthèse créative et gourmande lors d’un atelier aquarelle animé par Emeline, peintre illustratrice. Laissez libre cours à votre imagination tout en découvrant les techniques de l’aquarelle autour d’un thème floral (samedi 13 juin) et une thème estival (samedi 11 juillet).   .

Vanille et Tonka 6 Place du Poids Public Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 89 51  echochromatique@gmail.com

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English : Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka

L’événement Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin

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