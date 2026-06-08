Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka Vanille et Tonka Limoges

Limoges

Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka

Vanille et Tonka 6 Place du Poids Public Limoges Haute-Vienne

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-11

Un goûter aquarelle ça vous dit ? Offrez-vous une parenthèse créative et gourmande lors d’un atelier aquarelle animé par Emeline, peintre illustratrice. Laissez libre cours à votre imagination tout en découvrant les techniques de l’aquarelle autour d’un thème floral (samedi 13 juin) et une thème estival (samedi 11 juillet). .

Vanille et Tonka 6 Place du Poids Public Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 89 51 echochromatique@gmail.com

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English : Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka

L’événement Gôuter Aquarelle Chez Vanille et Tonka Limoges a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin