Allex

goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex

rue du premier syndicat Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 16:30:00

fin : 2026-06-09 17:30:00

Date(s) :

2026-09-10

Avec les conteuses Blandine Peccaud et Laurence Laudi

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rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com

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English :

With storytellers Blandine Peccaud and Laurence Laudi

L’événement goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex Allex a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme