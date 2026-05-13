goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex Allex
goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex Allex jeudi 10 septembre 2026.
Allex
goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex
rue du premier syndicat Allex Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 16:30:00
fin : 2026-06-09 17:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Avec les conteuses Blandine Peccaud et Laurence Laudi
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rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.andrieandra@gmail.com
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English :
With storytellers Blandine Peccaud and Laurence Laudi
L’événement goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex Allex a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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