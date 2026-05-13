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goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex Allex

goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex Allex jeudi 10 septembre 2026.

Adresse : rue du premier syndicat

Ville : 26400 Allex

Département : Drôme

Début : jeudi 10 septembre 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Allex

goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex

rue du premier syndicat Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 16:30:00
fin : 2026-06-09 17:30:00

Date(s) :
2026-09-10

Avec les conteuses Blandine Peccaud et Laurence Laudi
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rue du premier syndicat Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   asso.andrieandra@gmail.com

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English :

With storytellers Blandine Peccaud and Laurence Laudi

L’événement goûter, contes et récits intergénérationnels au Phare d’Allex Allex a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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