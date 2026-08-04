Goûter de lancement du festival Vibra’Mômes 2026 Flers
mercredi 7 octobre 2026 · Flers
Informations pratiques
Flers
Goûter de lancement du festival Vibra’Mômes 2026
9 Rue du Collège Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
Pour inaugurer cette nouvelle édition du festival Vibra’Mômes, nous vous invitons à partager un après-midi festif et convivial au Pôle culturel Jean-Chaudeurge. Vous pourrez découvrir les spectacles et ateliers qui composeront la programmation de cette 14e édition, échanger autour d’un goûter et profiter d’un avant-goût du festival grâce aux jeux et animations proposés .
9 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 81 23 13
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English : Goûter de lancement du festival Vibra’Mômes 2026
L’événement Goûter de lancement du festival Vibra’Mômes 2026 Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO
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