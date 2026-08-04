Informations pratiques

Flers

Goûter de lancement du festival Vibra’Mômes 2026

9 Rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Pour inaugurer cette nouvelle édition du festival Vibra’Mômes, nous vous invitons à partager un après-midi festif et convivial au Pôle culturel Jean-Chaudeurge. Vous pourrez découvrir les spectacles et ateliers qui composeront la programmation de cette 14e édition, échanger autour d’un goûter et profiter d’un avant-goût du festival grâce aux jeux et animations proposés .

9 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 81 23 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter de lancement du festival Vibra’Mômes 2026

L’événement Goûter de lancement du festival Vibra’Mômes 2026 Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO