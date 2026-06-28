Goûter des Mordus du manga ! LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi Paris
Goûter des Mordus du manga ! LSF/FR Bibliothèque Saint-Eloi Paris mercredi 14 octobre 2026.
Les Mordus du manga, c’est reparti pour un tour !
Nous t’invitons à un goûter pour partager tes lectures et débattre autour de la sélection des Mordus avec les autres usagers, usagères et les bibliothécaires. Tu as adoré, détesté ? Parlons-en !
mercredi 14 octobre, 16h
ados (12-15 ans)
sur inscription à partir du 15 septembre
en présence d’interprètes LSF/FR
Tu as entre 12 et 15 ans et tu es mordu.e de mangas ? Rejoins-nous pour partager tes coups de cœur et faire de belles découvertes ! En présence d’interprètes LSF/FR.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit
inscription à partir du 15 septembre
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:30:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
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