Goûter le paysage (43), Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central, Chavaniac-Lafayette

Goûter le paysage (43) Samedi 8 août, 17h00 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Sur inscription. Voir les tarifs sur le site https://www.legoutdusauvage.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T17:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-08T17:00:00+02:00 – 2026-08-08T19:00:00+02:00

Chavaniac-Lafayette (43)

08 août 2026 / 17h – 19h

Au cours de cette visite, Charlie Braesh, animateur nature et praticien en ethnobotanique pour « Le goût du sauvage » vous propose de prendre le temps de découvrir les plantes sauvages des jardins du Conservatoire botanique national, véritable condensé de nature. Comment aborder la plante de manière globale, éviter les confusions possibles à l’aide des outils offerts par la botanique, comprendre sa place dans le paysage et s’aider pleinement de ses sens. Cette animation sera également l’occasion d’aborder les aspects nutritionnels et les saveurs originales de ces plantes alliées de notre santé. Entre tartinades, pesto, cakes, boissons pétillantes, la visite se terminera par un apéritif végétal. Car finalement, quelle meilleure connexion à la nature qu’en la dégustant ?

Sortie proposée en collaboration avec le Goût du Sauvage.

Durée : 2h.

Tout public.

RDV devant l’entrée du bâtiment du CBN ; animation réalisée dans les jardins du Conservatoire.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Infos & réservation sur legoutdusauvage.com

Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « email », « value »: « legoutdusauvage@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.legoutdusauvage.com/ »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles…

Les jardins sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit ! De nombreuses animations et visites guidées sont également organisées. Les jardins sont accessibles gratuitement en visite libre,

du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 17h00.

Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda

Une invitation à découvrir la flore sauvage du Massif central avec vos papilles !

Charlie Braesch