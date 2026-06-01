Goûter-lecture en plein air, voir la nature autrement, parc baron, Fontenay-le-Comte

Goûter-lecture en plein air, voir la nature autrement Vendredi 5 juin, 17h00 parc baron Vendée

Limité à 12 enfants avec 1 accompagnateur par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Les familles sont invitées à partager un moment convivial de lecture et de détente en plein air.

Installés au cœur du Parc Baron, petits et grands pourront écouter des histoires, feuilleter des albums et profiter d’un temps de pause autour d’un goûter partagé.

Les lectures, accessibles à tous, invitent à l’évasion, à l’imaginaire et à l’observation de l’environnement naturel.

Un rendez-vous doux et chaleureux pour prendre le temps, se retrouver en famille et profiter de la nature autrement.

En partenariat avec la Médiathèque Jim-Dandurand

parc baron parc baron 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 69 44 99 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@vendeegrandsud.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.vendee-maraispoitevin.com/vg/flc/rdv-jardins-gouter-lecture »}]

Les familles sont invitées à partager un moment convivial de lecture et de détente en plein air.

©VAH