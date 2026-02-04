Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte

Sortie Nature LPO

Parking du parc Baron Aventure Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-06-05 11:00:00

2026-06-05

Les oiseaux des jardins de Fontenay-le-Comte

Balade guidée organisée en partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire.

Accessible à tous.

Réservation obligatoire 02 51 69 44 99. .

Parking du parc Baron Aventure Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Birds in the gardens of Fontenay-le-Comte

