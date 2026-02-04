Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte
Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte vendredi 5 juin 2026.
Sortie Nature LPO
Parking du parc Baron Aventure Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-06-05 09:00:00
fin : 2026-06-05 11:00:00
2026-06-05
Les oiseaux des jardins de Fontenay-le-Comte
Balade guidée organisée en partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire.
Accessible à tous.
Réservation obligatoire 02 51 69 44 99. .
Parking du parc Baron Aventure Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
English :
Birds in the gardens of Fontenay-le-Comte
L’événement Sortie Nature LPO Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin