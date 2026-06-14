Goûter lecture Montargis
Goûter lecture Montargis mardi 7 juillet 2026.
Montargis
Goûter lecture
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Goûter lecture
Histoires pour les 6 ans et plus, parce que les histoires, c’est aussi pour les grands. Un goûter suivra la séance. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reading tea party
L’événement Goûter lecture Montargis a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Apprendre à utiliser vos applications mobiles Montargis 20 juin 2026
- Vente de disques Montargis 20 juin 2026
- Visite flash en avant la musique ! Montargis 21 juin 2026
- Atelier famille Délyre ! Montargis 21 juin 2026
- En partenariat avec le Conservatoire Patricia Petibon de Montargis Montargis 21 juin 2026