Montargis

Goûter lecture

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Goûter lecture

Histoires pour les 6 ans et plus, parce que les histoires, c’est aussi pour les grands. Un goûter suivra la séance. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Reading tea party

L’événement Goûter lecture Montargis a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS