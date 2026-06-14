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Goûter lecture Montargis

Goûter lecture Montargis

Goûter lecture Montargis mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Montargis

Goûter lecture

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Goûter lecture
Histoires pour les 6 ans et plus, parce que les histoires, c’est aussi pour les grands. Un goûter suivra la séance.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Reading tea party

L’événement Goûter lecture Montargis a été mis à jour le 2026-06-14 par OT MONTARGIS

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