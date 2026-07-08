Goûter musical Baroque par l’ensemble Le Damier Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Inspiré de la célèbre carte galante du XVIIe siècle, ce concert interactif redonne vie au « jeu de l’oie » sentimental de la préciosité. De la rencontre à la tendresse, chaque étape du parcours amoureux trouve son écho dans la musique baroque et ses affects. L’ensemble Le Damier convie le public à une soirée mondaine imaginaire où l’on suit, avec humour et émotion, les détours du cœur entre sincérité, badinage et reconnaissance.

La musique baroque se découvre en liberté : les tout-petits (0-3 ans) et leurs parents écoutent à leur rythme. Une expérience douce et immersive, suivie d’un goûter avec les musiciens.

Le dimanche 24 janvier 2027

de 16h00 à 16h40

Le dimanche 24 janvier 2027

de 11h00 à 11h40

payant

25€ tarif famille (2 adultes et 1 enfant), 12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ -12 ans

Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-24T17:00:00+01:00

fin : 2027-01-24T17:40:00+01:00

Date(s) : 2027-01-24T11:00:00+02:00_2027-01-24T11:40:00+02:00;2027-01-24T16:00:00+02:00_2027-01-24T16:40:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/spectres-brass-band-de-la-sirene +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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