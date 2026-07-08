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Goûter musical Baroque par l’ensemble Le Damier Le Pavillon de la Sirène Paris

dimanche 24 janvier 2027 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Goûter musical Baroque par l’ensemble Le Damier Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 24 janvier 2027
Fin
dimanche 24 janvier 2027
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>25€ tarif famille (2 adultes et 1 enfant), 12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ -12 ans</p>

Inspiré de la célèbre carte galante du XVIIe siècle, ce concert interactif redonne vie au « jeu de l’oie » sentimental de la préciosité. De la rencontre à la tendresse, chaque étape du parcours amoureux trouve son écho dans la musique baroque et ses affects. L’ensemble Le Damier convie le public à une soirée mondaine imaginaire où l’on suit, avec humour et émotion, les détours du cœur entre sincérité, badinage et reconnaissance.

La musique baroque se découvre en liberté : les tout-petits (0-3 ans) et leurs parents écoutent à leur rythme. Une expérience douce et immersive, suivie d’un goûter avec les musiciens.
Le dimanche 24 janvier 2027
de 16h00 à 16h40
Le dimanche 24 janvier 2027
de 11h00 à 11h40
payant

25€ tarif famille (2 adultes et 1 enfant), 12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ -12 ans

Public tout-petits, enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-24T17:00:00+01:00
fin : 2027-01-24T17:40:00+01:00
Date(s) : 2027-01-24T11:00:00+02:00_2027-01-24T11:40:00+02:00;2027-01-24T16:00:00+02:00_2027-01-24T16:40:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/spectres-brass-band-de-la-sirene +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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