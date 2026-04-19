Graine d’artiste : Création de guirlandes décoratives pour la fête de la Chapelle ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Atelier décoration – Graine d’artiste

Dans le cadre de Graine d’artiste, la bibliothèque propose aux enfants de laisser parler leur imagination à travers un atelier de création ludique et coloré.

Le mercredi 20 mai à 16h, les enfants à partir de 7 ans sont invités à participer à un atelier de décoration pour préparer ensemble la fête de quartier.

À partir de matériaux variés, les participants pourront créer guirlandes, affiches ou petits objets décoratifs qui viendront embellir les stands le jour de la fête.

Découper, coller, assembler, inventer… chacun pourra exprimer sa créativité et contribuer à une réalisation collective, dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Un moment pour créer ensemble, partager des idées et participer à la vie du quartier tout en s’amusant

Atelier gratuit, à partir de 7 ans – sur inscription.

Avec les animations « Graine de… » les bibliothécaires vous proposent des activités détox autour du livre, des jeux de société, du jardin, de la science, de la création.

Le mercredi 20 mai 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-20T16:00:00+02:00_2026-05-20T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



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