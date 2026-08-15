Graine d’artiste des grands Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Pour bien démarrer l’année scolaire, les enfants fabriqueront et décoreront leur propre porte-crayon. Peinture, couleurs, motifs et créativité seront au rendez-vous pour transformer un simple objet du quotidien en accessoire unique et personnalisé. Une activité manuelle idéale pour préparer la rentrée tout en s’amusant !
A partir de 7 ans, sur inscription par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Création de porte crayon original pour ta rentrée !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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