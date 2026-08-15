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Graine d’artiste des grands Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris

Graine d’artiste des grands Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation par mail à<br> bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou<br> enfin auprès des bibliothécaires sur place.  </p>

Pour bien démarrer l’année scolaire, les enfants fabriqueront et décoreront leur propre porte-crayon. Peinture, couleurs, motifs et créativité seront au rendez-vous pour transformer un simple objet du quotidien en accessoire unique et personnalisé. Une activité manuelle idéale pour préparer la rentrée tout en s’amusant !

A partir de 7 ans, sur inscription par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Création de porte crayon original pour ta rentrée !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.  

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/


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