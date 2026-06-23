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Graine d’artiste des grands Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Graine d’artiste des grands Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Graine d’artiste des grands Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 23 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Maurice Genevoix

Adresse : 19 rue Tristan Tzara

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 23 septembre 2026

Fin : mercredi 23 septembre 2026

Tarif : <p>Réservation par mail à<br> bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou<br> enfin auprès des bibliothécaires sur place.  </p>

Pour bien démarrer l’année scolaire, les enfants fabriqueront et décoreront leur propre porte-crayon. Peinture, couleurs, motifs et créativité seront au rendez-vous pour transformer un simple objet du quotidien en accessoire unique et personnalisé. Une activité manuelle idéale pour préparer la rentrée tout en s’amusant !

A partir de 7 ans, sur inscription par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Création de porte crayon original pour ta rentrée !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.  

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/


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