Graine d’artiste des grands Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Pour bien démarrer l’année scolaire, les enfants fabriqueront et décoreront leur propre porte-crayon. Peinture, couleurs, motifs et créativité seront au rendez-vous pour transformer un simple objet du quotidien en accessoire unique et personnalisé. Une activité manuelle idéale pour préparer la rentrée tout en s’amusant !

A partir de 7 ans, sur inscription par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Création de porte crayon original pour ta rentrée !

Le mercredi 23 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Réservation par mail à



bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par

téléphone au 01 46 07 35 05 ou



enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T16:00:00+02:00_2026-09-23T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



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