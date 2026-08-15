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Graine d’artiste des petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris

Graine d’artiste des petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation par mail à<br> bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou<br> enfin auprès des bibliothécaires sur place.  </p>

Les petites mains sont invitées à découvrir le plaisir du modelage avec un atelier pâte à sel. Entre imagination et créativité, les enfants réaliseront de charmantes créations à emporter chez eux.

En manipulant, roulant et façonnant la matière, les enfants développent la motricité fine tout en laissant libre cours à leur imagination, dans le cadre détendu et cosy de la bibliothèque, pour un moment partagé avec ses parents.

Inscrivez vous vite, les
places sont limitées !

Pour les p’tits bouts à partir de 3 ans et jusqu’à 6 ans !

Créations en pâte à sel pour les petits, et leurs parents !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.  

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/


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