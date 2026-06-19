Graine d’artiste des petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Les petites mains sont invitées à découvrir le plaisir du modelage avec un atelier pâte à sel. Entre imagination et créativité, les enfants réaliseront de charmantes créations à emporter chez eux.

En manipulant, roulant et façonnant la matière, les enfants développent la motricité fine tout en laissant libre cours à leur imagination, dans le cadre détendu et cosy de la bibliothèque, pour un moment partagé avec ses parents.

Inscrivez vous vite, les

places sont limitées !

Pour les p’tits bouts à partir de 3 ans et jusqu’à 6 ans !

Créations en pâte à sel pour les petits, et leurs parents !

Le mercredi 23 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Réservation par mail à



bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par

téléphone au 01 46 07 35 05 ou



enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



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