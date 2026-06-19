Graine d’artiste des petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
Graine d’artiste des petits Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 23 septembre 2026.
Les petites mains sont invitées à découvrir le plaisir du modelage avec un atelier pâte à sel. Entre imagination et créativité, les enfants réaliseront de charmantes créations à emporter chez eux.
En manipulant, roulant et façonnant la matière, les enfants développent la motricité fine tout en laissant libre cours à leur imagination, dans le cadre détendu et cosy de la bibliothèque, pour un moment partagé avec ses parents.
Inscrivez vous vite, les
places sont limitées !
Pour les p’tits bouts à partir de 3 ans et jusqu’à 6 ans !
Créations en pâte à sel pour les petits, et leurs parents !
Le mercredi 23 septembre 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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