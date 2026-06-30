Graine d’artiste Halloween : Château hanté collaboratif Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
À partir de rouleaux en carton et de matériaux de récupération, les enfants imagineront ensemble un grand château hanté peuplé de créatures fantastiques.
Tours, fenêtres mystérieuses, portes secrètes, fantômes farceurs ou chauves-souris nocturnes : chacun pourra apporter sa touche personnelle à cette création collective inspirée de l’univers d’Halloween.
Au fil de l’atelier, les différentes réalisations seront assemblées pour donner naissance à un manoir unique, construit par tous les participants.
Cet atelier sensibilise au réemploi des matériaux tout en encourageant la créativité, la coopération et l’expression artistique. En réalisant une œuvre collective, les enfants découvrent également le plaisir de construire ensemble un projet plus grand que leurs créations individuelles.
Sorcières, fantômes et chauves-souris ont besoin d’un nouveau repaire ! Venez participer à la construction d’un mystérieux château hanté.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T16:00:00+02:00_2026-10-14T17:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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