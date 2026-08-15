Graine de joueurs Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Graine de joueurs
16h pour les 4-6 ans
16h30 à partir de 7 ans !
Envie de découvrir de nouveaux jeux, de relever des défis et de partager un bon moment en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous pour une séance placée sous le signe du jeu et de la convivialité !
Jeux de réflexion, de coopération, d’observation ou de stratégie : il y en aura pour tous les goûts. Les bibliothécaires vous feront découvrir une sélection de jeux soigneusement choisis pour s’amuser, réfléchir et partager ensemble.
Que vous soyez joueur débutant ou passionné, venez tester de nouveaux univers ludiques, apprendre de nouvelles règles et rencontrer d’autres joueurs dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Un moment pour rire, coopérer, imaginer et créer des souvenirs autour d’une table.
Le plaisir de jouer ensemble, tout simplement. ✨
Les mercredis :
– 7 octobre
– 18 novembre
– 16 décembre
Et si ton prochain jeu préféré se cachait à la bibliothèque ?
Découvre des univers ludiques variés et partage une aventure autour d’une table de jeu.
Le mercredi 07 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
Le mercredi 18 novembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le mercredi 16 décembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-16T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-07T16:00:00+02:00_2026-10-07T17:00:00+02:00;2026-11-18T16:00:00+02:00_2026-11-18T17:00:00+02:00;2026-12-16T16:00:00+02:00_2026-12-16T17:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR
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