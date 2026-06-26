Graine de joueurs Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
Graine de joueurs Halloween Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 31 octobre 2026.
Oserez-vous affronter les créatures les plus étranges de la bibliothèque ?
Pour cette édition spéciale Halloween de Graine de joueurs, les petits apprentis sorciers pourront découvrir une sélection de jeux amusants et adaptés à leur âge : observation, mémoire, labyrinthes, rapidité et fous rires garantis !
Entre monstres maladroits, fantômes rigolos et potions farfelues, chacun trouvera de quoi s’amuser dans une ambiance festive et pleine de surprises.
Un moment convivial pour jouer ensemble, développer son sens de l’observation et partager un joyeux Halloween sans avoir peur !
Les jeux de société permettent aux enfants d’apprendre à attendre leur tour, respecter des règles simples, observer, coopérer et résoudre de petits défis tout en s’amusant.
Sorcières, fantômes et monstres farceurs vous donnent rendez-vous pour une séance de jeux spéciale Halloween !
Le samedi 31 octobre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T11:30:00+01:00
fin : 2026-10-31T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T12:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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