Graine de livres bébés Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
Graine de livres bébés – de 0 à 3 ans
Envie d’écouter de belles histoires sélectionnées par vos bibliothécaires jeunesse, de taper des mains, fredonner des comptines et partager un moment privilégié avec votre bébé ? Ce rendez-vous est fait pour vous !
Installez-vous confortablement à la bibliothèque pour une parenthèse de douceur autour des livres, des chansons et de l’éveil des tout-petits. Chaque séance est pensée pour stimuler l’imaginaire, la curiosité et le plaisir d’être ensemble dès le plus jeune âge.
Au fil des saisons, découvrez des thèmes variés : l’amitié en septembre, les couleurs et merveilles de l’automne en octobre, puis de nouvelles découvertes au gré des albums sélectionnés par l’équipe. En décembre, place aux histoires d’hiver, aux ours, à la neige et aux moments bien au chaud.
Un instant cosy à partager en famille, à votre rythme, pour faire grandir le goût des livres dès les premières années.
Des histoires, des comptines et beaucoup de douceur pour les petites oreilles !
Rendez-vous à 10h30 :
Samedi 26 septembre
Samedi 10 octobre
Samedi 14 novembre
Samedi 19 décembre
Envie d’écouter de belles histoires sélectionnées par vos bibliothécaires jeunesse, de taper des mains et fredonner les plus belles comptines avec votre bébé ? Ce moment est le vôtre ! Rendez-vous à la bibliothèque pour profiter d’un instant cosy.
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 14 novembre 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 19 décembre 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit
Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr
Public tout-petits.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:00:00+02:00
fin : 2026-12-19T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T11:00:00+02:00;2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T11:00:00+02:00;2026-11-14T10:30:00+02:00_2026-11-14T11:00:00+02:00;2026-12-19T10:30:00+02:00_2026-12-19T11:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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