Graine de livres bébés Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Graine de livres bébés – de 0 à 3 ans

Envie d’écouter de belles histoires sélectionnées par vos bibliothécaires jeunesse, de taper des mains, fredonner des comptines et partager un moment privilégié avec votre bébé ? Ce rendez-vous est fait pour vous !

Installez-vous confortablement à la bibliothèque pour une parenthèse de douceur autour des livres, des chansons et de l’éveil des tout-petits. Chaque séance est pensée pour stimuler l’imaginaire, la curiosité et le plaisir d’être ensemble dès le plus jeune âge.

Au fil des saisons, découvrez des thèmes variés : l’amitié en septembre, les couleurs et merveilles de l’automne en octobre, puis de nouvelles découvertes au gré des albums sélectionnés par l’équipe. En décembre, place aux histoires d’hiver, aux ours, à la neige et aux moments bien au chaud.

Un instant cosy à partager en famille, à votre rythme, pour faire grandir le goût des livres dès les premières années.

Des histoires, des comptines et beaucoup de douceur pour les petites oreilles !

Rendez-vous à 10h30 :

Samedi 26 septembre

Samedi 10 octobre

Samedi 14 novembre

Samedi 19 décembre

Envie d’écouter de belles histoires sélectionnées par vos bibliothécaires jeunesse, de taper des mains et fredonner les plus belles comptines avec votre bébé ? Ce moment est le vôtre ! Rendez-vous à la bibliothèque pour profiter d’un instant cosy.

Le samedi 26 septembre 2026

de 10h00 à 11h00

Le samedi 10 octobre 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 14 novembre 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 19 décembre 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Public tout-petits.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T13:00:00+02:00

fin : 2026-12-19T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T11:00:00+02:00;2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T11:00:00+02:00;2026-11-14T10:30:00+02:00_2026-11-14T11:00:00+02:00;2026-12-19T10:30:00+02:00_2026-12-19T11:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



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