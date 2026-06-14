Graine de livres Grands Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Graine de livres Grands – dès 4 ans

Envie de découvrir de belles histoires, de rire, de rêver et de voyager à travers les albums jeunesse ? Rejoignez-nous pour un moment de lecture spécialement imaginé pour les enfants.

À chaque séance, les bibliothécaires jeunesse partagent leurs coups de cœur et vous invitent à explorer des univers variés, peuplés de personnages attachants, d’aventures, d’émotions et de découvertes. Les histoires prennent vie grâce à la lecture à voix haute, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au fil des saisons, retrouvez des thèmes qui éveillent l’imagination et nourrissent la curiosité. En septembre, l’amitié sera à l’honneur. En octobre, place aux couleurs flamboyantes et aux merveilles de l’automne. D’autres surprises vous attendront tout au long de l’année au gré des albums sélectionnés par l’équipe.

Une belle occasion de partager le plaisir des livres, de rencontrer d’autres enfants et de faire grandir son imaginaire.

Des histoires pour grandir, rêver et explorer le monde, une page après l’autre.

Rendez-vous à 11h15 :

– Samedi 26 septembre

– Samedi 10 octobre

– Samedi 14 novembre

– Samedi 19 décembre

Envie d’écouter de belles histoires sélectionnées par vos bibliothécaires jeunesse ? Ce moment est le vôtre ! Rendez-vous à la bibliothèque pour profiter d’un instant cosy.

Le samedi 19 décembre 2026

de 11h15 à 12h00

Le samedi 14 novembre 2026

de 11h15 à 12h00

Le samedi 10 octobre 2026

de 11h15 à 12h00

Le samedi 26 septembre 2026

de 11h15 à 12h00

gratuit

Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T14:15:00+02:00

fin : 2026-12-19T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-26T11:15:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00;2026-10-10T11:15:00+02:00_2026-10-10T12:00:00+02:00;2026-11-14T11:15:00+02:00_2026-11-14T12:00:00+02:00;2026-12-19T11:15:00+02:00_2026-12-19T12:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



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