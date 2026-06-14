Graine de sciences : Le médiéval fantastique Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 30 septembre 2026.

Graine de sciences – Le médiéval fantastique

Dragons, chevaliers, créatures fantastiques et légendes oubliées… Le temps d’un après-midi, les enfants plongent dans l’univers fascinant du Moyen Âge imaginaire aux côtés des Savants Fous !

À travers jeux, découvertes et expérimentations, ils explorent les symboles et les créatures qui peuplent les récits médiévaux, des légendes arthuriennes aux mythes fantastiques. Pourquoi les dragons fascinent-ils depuis des siècles ? Que racontent les blasons, les monstres et les héros de ces histoires ?

Les enfants fabriquent ensuite leurs propres marionnettes à fils avant de mettre leur imagination à contribution pour inventer ensemble une nouvelle légende.

Un atelier ludique et créatif pour voyager entre histoire, mythologie et imaginaire.

Mercredi 30 septembre à 16h – durée : 1h30

A partir de 7 ans.

Réservation obligatoire

Plonge dans l’univers des dragons, des chevaliers et des légendes du Moyen Âge ! Découvertes, création et imagination t’attendent pour inventer ta propre aventure fantastique.

Le mercredi 30 septembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T16:00:00+02:00_2026-09-30T17:30:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



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