Graine d’écolo ! Tawashi : l’éponge zéro déchet Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
mardi 27 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
À partir de tissus récupérés (Ici, nous nous occuperons de vos chaussettes célibataires !) apprenez à confectionner un tawashi, une éponge japonaise lavable et réutilisable qui permet de réduire les déchets du quotidien.
Simple à réaliser et accessible à tous, cet atelier est l’occasion de découvrir une manière créative de donner une seconde vie à des textiles destinés à être jetés.
Un moment convivial pour échanger autour du réemploi, apprendre un geste écoresponsable et repartir avec une création utile à la maison.
Le petit plus
Fabriquer un tawashi permet de sensibiliser petits et grands à la réduction des déchets, au réemploi des matériaux et à une consommation plus durable, tout en développant créativité et habileté manuelle.
Pour tous dès 8 ans, sur inscription par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Et si un vieux vêtement devenait un objet utile du quotidien ? Venez découvrir l’art du tawashi et fabriquer votre propre éponge réutilisable !
Le mardi 27 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Réservation par mail à
bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou
enfin auprès des bibliothécaires sur place.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-27T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-27T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-27T16:00:00+02:00_2026-10-27T17:00:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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