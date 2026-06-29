UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Graine d’écolo ! Tawashi : l’éponge zéro déchet Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Graine d’écolo ! Tawashi : l’éponge zéro déchet Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Graine d’écolo ! Tawashi : l’éponge zéro déchet Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mardi 27 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Tarif
<p>Réservation par mail à<br> bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou<br> enfin auprès des bibliothécaires sur place.  </p>

À partir de tissus récupérés (Ici, nous nous occuperons de vos chaussettes célibataires !) apprenez à confectionner un tawashi, une éponge japonaise lavable et réutilisable qui permet de réduire les déchets du quotidien.
Simple à réaliser et accessible à tous, cet atelier est l’occasion de découvrir une manière créative de donner une seconde vie à des textiles destinés à être jetés.

Un moment convivial pour échanger autour du réemploi, apprendre un geste écoresponsable et repartir avec une création utile à la maison.

Le petit plus
Fabriquer un tawashi permet de sensibiliser petits et grands à la réduction des déchets, au réemploi des matériaux et à une consommation plus durable, tout en développant créativité et habileté manuelle.

Pour tous dès 8 ans, sur inscription par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par téléphone au 01 46 07 35 05 ou enfin auprès des bibliothécaires sur place.

Et si un vieux vêtement devenait un objet utile du quotidien ? Venez découvrir l’art du tawashi et fabriquer votre propre éponge réutilisable !
Le mardi 27 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Réservation par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr ou par
téléphone au 01 46 07 35 05 ou

enfin auprès des bibliothécaires sur place.  

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-27T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-27T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-27T16:00:00+02:00_2026-10-27T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)