Graines dans tous les sens ! Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

samedi 26 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Informations pratiques

Dans le cadre de la Fête des jardins, venez tester ce jeu de la Maison du jardinage et du compostage parmi d’autres dans le Parc de Bercy !

Un jeu pour découvrir les graines à travers les 5 sens.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 14h00 à 18h00

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-09-27T14:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



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