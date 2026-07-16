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AGENDA · Marseille 1er Arrondissement

Grand 8 Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

vendredi 13 novembre 2026 · Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque · Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque
Adresse
4 Rue Bernard du Bois
Ville
13001 Marseille 1er Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
13 13 13

Marseille 1er Arrondissement

Grand 8

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.
Pour la nouvelle création de cet ensemble qui réunit 15 musiciens et artistes et que Grand 8 a choisi d’intituler “ Lumières ! ” les sons, les voix, les corps se laissent transpercer et envahir par les lumières et les ombres qui surgissent du secret des musiques. Un dispositif de création musicale et sonore in situ qui, avec les ressorts de création qu’il élabore depuis des années, explore ce que la musique peut partager de nos intimités, voire de nos sensations, et ce qu’elle peut restituer de nos vertiges, des résonances captées grâce à elle par l’œil et par l’oreille. Et les protagonistes de ce rituel se permettent enfin “d’y puiser comme une liberté qui parlerait du sensible, de l’échange, de la fragilité du moment présent”. Moment de joie et de liberté d’une ingénierie inventive et irréelle.



Bastien Boni contrebasse
Olivier Bost trombone
Sébastien Bouhana percussions, objets
Laurent Charles saxophone soprano
Emmanuel Cremer violoncelle
João Fernandes éléctronique
Catherine Jauniaux voix, objets
Soizic Lebrat violoncelle
Magali Rubio clarinette basse
Geneviève Sorin accordéon
Nicoló Terrasi guitares
François Wong saxophone baryton   .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

L’événement Grand 8 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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