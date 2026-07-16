Grand 8 Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Grand 8

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

Pour la nouvelle création de cet ensemble qui réunit 15 musiciens et artistes et que Grand 8 a choisi d’intituler “ Lumières ! ” les sons, les voix, les corps se laissent transpercer et envahir par les lumières et les ombres qui surgissent du secret des musiques. Un dispositif de création musicale et sonore in situ qui, avec les ressorts de création qu’il élabore depuis des années, explore ce que la musique peut partager de nos intimités, voire de nos sensations, et ce qu’elle peut restituer de nos vertiges, des résonances captées grâce à elle par l’œil et par l’oreille. Et les protagonistes de ce rituel se permettent enfin “d’y puiser comme une liberté qui parlerait du sensible, de l’échange, de la fragilité du moment présent”. Moment de joie et de liberté d’une ingénierie inventive et irréelle.







Bastien Boni contrebasse

Olivier Bost trombone

Sébastien Bouhana percussions, objets

Laurent Charles saxophone soprano

Emmanuel Cremer violoncelle

João Fernandes éléctronique

Catherine Jauniaux voix, objets

Soizic Lebrat violoncelle

Magali Rubio clarinette basse

Geneviève Sorin accordéon

Nicoló Terrasi guitares

François Wong saxophone baryton .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

L’événement Grand 8 Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille