Grand bal à la guinguette Le pré Verdun-Ciel
samedi 8 août 2026 · Le pré · Verdun-sur-le-Doubs
Informations pratiques
Verdun-Ciel
Grand bal à la guinguette
Le pré Guinguette la plage Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:30:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
DJ DOM est de retour aux platines pour vous faire danser toute la soirée !
Au frais, les pieds dans l’herbe, sous les grands arbres et les lumières colorées de la Guinguette, il ne manquera plus que vous et vos proches.
Pour l’occasion, ROYCO, notre traiteur invité, cuisinera une délicieuse paella géante.
Les frites et les paninis de la Guinguette seront également disponibles, ainsi que nos bières pression, vins et boissons fraîches.
Et bien sûr, il y aura aussi des glaces pour les gourmands !
Un seul dress code amusez-vous !
Colorés, déguisés, chapeautés, pailletés… ou complètement foufous !.
Les places assises sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi (pas de réservation de chaises pour des personnes pas encore arrivées).
Si vous voulez être certain d’avoir une place assise, le mieux est de venir un peu plus tôt… ou d’apporter vos propres chaises ou couverture de pique-nique. .
Le pré Guinguette la plage Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand bal à la guinguette
L’événement Grand bal à la guinguette Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-08-01 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
À voir aussi à Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire)
- Soirée musicale avec l’ensemble Néerlandais Pundamilia Rue Derrière l’Église Verdun-Ciel 21 août 2026
- Les fééries de la Saône Quais de Saône et place de la Mairie Verdun-Ciel 29 août 2026
- Brocante des fééries de la Saône Quai du Doubs Prolongé Verdun-sur-le-Doubs 30 août 2026
- Fête du quartier de Ciel Grande Halle Verdun-Ciel 12 septembre 2026
- Soirée grillade et chansons françaises Cinem’art Verdun-Ciel 2 octobre 2026