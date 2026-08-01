Grand bal à la guinguette Le pré Verdun-Ciel

Informations pratiques

Verdun-Ciel

Grand bal à la guinguette

Le pré Guinguette la plage Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

DJ DOM est de retour aux platines pour vous faire danser toute la soirée !

Au frais, les pieds dans l’herbe, sous les grands arbres et les lumières colorées de la Guinguette, il ne manquera plus que vous et vos proches.

Pour l’occasion, ROYCO, notre traiteur invité, cuisinera une délicieuse paella géante.

Les frites et les paninis de la Guinguette seront également disponibles, ainsi que nos bières pression, vins et boissons fraîches.

Et bien sûr, il y aura aussi des glaces pour les gourmands !

Un seul dress code amusez-vous !

Colorés, déguisés, chapeautés, pailletés… ou complètement foufous !.

Les places assises sont disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi (pas de réservation de chaises pour des personnes pas encore arrivées).

Si vous voulez être certain d’avoir une place assise, le mieux est de venir un peu plus tôt… ou d’apporter vos propres chaises ou couverture de pique-nique. .

Le pré Guinguette la plage Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Grand bal à la guinguette

L’événement Grand bal à la guinguette Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-08-01 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III