Grand Bal de Musique Ensemble 2026 Mairie du 20e Paris

Le Rebelote Klezmer animera ce Grand Bal avec son répertoire dansant de l’Europe de l’Est. Cet événement joyeux, festif et familial est l’occasion de venir découvrir cette musique, cette danse et cette culture.

Les « Orchestres en mouvements » des enfants ouvriront l’après-midi avec leurs morceaux chorégraphiés de musique traditionnelle (dir : Guillaume Demougeot et Thierry Chevallier)

Mairie du 20e – Salle des fêtes

Dimanche 14 juin – 16h

Entrée libre

​6 place Gambetta, Paris 20ème

Métro Gambetta (ligne 3)

Musique Ensemble 20e est une école associative de musique dans le 20e arrondissement depuis 26 ans.

L’association propose des cours d’instruments et des ateliers d’orchestre pour enfants, adolescents et adultes et compte plus de 500 élèves.

Musique Ensemble encourage la pratique collective très tôt dans le parcours des élèves et organise de nombreux concerts et événements festifs dans l’arrondissement.

Musique Ensemble 20e présente : Le Grand Bal de Musique Ensemble, animé par Le Rebelote Klezmer (direction : Charles Rappoport / maître à danser : Léa Platini).

Le dimanche 14 juin 2026

de 16h00 à 18h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T16:00:00+02:00_2026-06-14T18:30:00+02:00

Mairie du 20e 6 place Gambetta 75020 Salles des fêtesParis

https://www.musique-ensemble.com +33641859715 musique.ensemble20@gmail.com https://www.facebook.com/MusiqueEnsemble20e https://www.facebook.com/MusiqueEnsemble20e



Afficher la carte du lieu Mairie du 20e et trouvez le meilleur itinéraire

