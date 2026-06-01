Grand Bazar Musical – Cité de la Musique, Cité de la Musique, Romans-sur-Isère

Grand Bazar Musical – Cité de la Musique Samedi 19 septembre, 10h00 Cité de la Musique Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans le cadre des journées du Patrimoine, la Cité de la Musique vous ouvre ses portes. Au programme :

– Grande brocante musicale

– Visites du bâtiment

– Animations et propositions musicales pour petits et grands

– Petite restauration

En partenariat avec le Conservatoire Valence Romans Agglo

Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475020040 http://www.lacordo.com Salle de Musiques Actuelles (SMAC) et Conservatoire à Rayonnement Départemental En raison de places de parking limitées aux abords de La Cordo, privilégiez le covoiturage : https://billetterie.lacordo.com/carpooling

Dans le cadre des journées du Patrimoine, la Cité de la Musique vous ouvre ses portes. Au programme :

© Angélina Lombardo