Grand Bazar Musical – Cité de la Musique, Cité de la Musique, Romans-sur-Isère
Grand Bazar Musical – Cité de la Musique, Cité de la Musique, Romans-sur-Isère samedi 19 septembre 2026.
Grand Bazar Musical – Cité de la Musique Samedi 19 septembre, 10h00 Cité de la Musique Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Dans le cadre des journées du Patrimoine, la Cité de la Musique vous ouvre ses portes. Au programme :
– Grande brocante musicale
– Visites du bâtiment
– Animations et propositions musicales pour petits et grands
– Petite restauration
En partenariat avec le Conservatoire Valence Romans Agglo
Cité de la Musique 3 quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475020040 http://www.lacordo.com Salle de Musiques Actuelles (SMAC) et Conservatoire à Rayonnement Départemental En raison de places de parking limitées aux abords de La Cordo, privilégiez le covoiturage : https://billetterie.lacordo.com/carpooling
Dans le cadre des journées du Patrimoine, la Cité de la Musique vous ouvre ses portes. Au programme :
© Angélina Lombardo
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