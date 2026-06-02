Grand Bazar Musical Les Escales Estivales de Romans Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Grand Bazar Musical Les Escales Estivales de Romans

Cité de la Musique 3 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Cité de la Musique vous ouvre ses portes. Au programme grande brocante musicale, visites du bâtiment, animations et propositions musicales pour petits et grands. Venez nombreux !

.

Cité de la Musique 3 Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, the Cité de la Musique opens its doors to you. On the program: a huge musical flea market, tours of the building, entertainment and musical offerings for young and old. Come one, come all!

L’événement Grand Bazar Musical Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme