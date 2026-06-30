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Grand Concert 2 Aux quatre vents Just Classik Festival Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Troyes

Grand Concert 2 Aux quatre vents Just Classik Festival Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Théâtre de la Madeleine
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Troyes

Grand Concert 2 Aux quatre vents Just Classik Festival

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Du Quintette lumineux de Wolgang Amadeus Mozart au trio plein d’esprit de Jean Françaix, jusqu’aux alliages singuliers du Septuor d’Igor Stravinsky et du Sextuor d’Ernö Dohnanyi, ce programme révèle toute l’inventivité et la richesse de ces ensembles atypiques.

> Wolfgang Amadeus Mozart
Quintette pour piano et vent K.452

> Jean Français
Trio pour hautbois, basson et piano

> Igor Stravinky
Septuor

> Ernö vann Dohanyi
Sextuor opus 37

After à 19h30 pour une discussion avec les artistes du concert animé par Tristan Labouret.

Les artistes
> Gabriel Pidoux, hautbois
> Pablo Barragan, clarinette
> Marceau Lefèvre, basson
> Guillaume Tétu, cor
> Ismaël Margain, Piano
> Christel Lee, violon
> Manuel Vioque-Judde, alto
> Ella Van Pouck, violoncelle   .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55  camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Grand Concert 2 Aux quatre vents Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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