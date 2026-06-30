Grand Concert 2 Aux quatre vents Just Classik Festival Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Grand Concert 2 Aux quatre vents Just Classik Festival
Théâtre de la Madeleine Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 20 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Du Quintette lumineux de Wolgang Amadeus Mozart au trio plein d’esprit de Jean Françaix, jusqu’aux alliages singuliers du Septuor d’Igor Stravinsky et du Sextuor d’Ernö Dohnanyi, ce programme révèle toute l’inventivité et la richesse de ces ensembles atypiques.
> Wolfgang Amadeus Mozart
Quintette pour piano et vent K.452
> Jean Français
Trio pour hautbois, basson et piano
> Igor Stravinky
Septuor
> Ernö vann Dohanyi
Sextuor opus 37
After à 19h30 pour une discussion avec les artistes du concert animé par Tristan Labouret.
Les artistes
> Gabriel Pidoux, hautbois
> Pablo Barragan, clarinette
> Marceau Lefèvre, basson
> Guillaume Tétu, cor
> Ismaël Margain, Piano
> Christel Lee, violon
> Manuel Vioque-Judde, alto
> Ella Van Pouck, violoncelle .
Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Grand Concert 2 Aux quatre vents Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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