Informations pratiques

Troyes

Grand Concert 2 Aux quatre vents Just Classik Festival

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Du Quintette lumineux de Wolgang Amadeus Mozart au trio plein d’esprit de Jean Françaix, jusqu’aux alliages singuliers du Septuor d’Igor Stravinsky et du Sextuor d’Ernö Dohnanyi, ce programme révèle toute l’inventivité et la richesse de ces ensembles atypiques.



> Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette pour piano et vent K.452



> Jean Français

Trio pour hautbois, basson et piano



> Igor Stravinky

Septuor



> Ernö vann Dohanyi

Sextuor opus 37



After à 19h30 pour une discussion avec les artistes du concert animé par Tristan Labouret.



Les artistes

> Gabriel Pidoux, hautbois

> Pablo Barragan, clarinette

> Marceau Lefèvre, basson

> Guillaume Tétu, cor

> Ismaël Margain, Piano

> Christel Lee, violon

> Manuel Vioque-Judde, alto

> Ella Van Pouck, violoncelle .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Grand Concert 2 Aux quatre vents Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne