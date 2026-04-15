Troyes

Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Programme



> Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor avec hautbois K.370



> Benjamin Britten

Fantiasie pour hautbois, violon, alto, violoncelle



> York Bowen

Sonate pour hautbois



> William Walton

Quatuor avec piano



After à 19h30 pour une discussion avec les artistes du concert animé par Tristan Labouret.



Les artistes:

> Gabriel Pidoux, hautbois

> Camille Vasseur, Mi-Sa Yang, violons

> Manuel Vioque-judde, alto

> Ivan Karzna, violoncelle

> Clément Lefèbvre, piano .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne