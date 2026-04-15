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Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival Troyes

Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival Troyes

Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival Troyes samedi 26 septembre 2026.

Adresse
Théâtre de la Madeleine
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Troyes

Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Programme

> Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor avec hautbois K.370

> Benjamin Britten
Fantiasie pour hautbois, violon, alto, violoncelle

> York Bowen
Sonate pour hautbois

> William Walton
Quatuor avec piano

After à 19h30 pour une discussion avec les artistes du concert animé par Tristan Labouret.

Les artistes:
> Gabriel Pidoux, hautbois
> Camille Vasseur, Mi-Sa Yang, violons
> Manuel Vioque-judde, alto
> Ivan Karzna, violoncelle
> Clément Lefèbvre, piano   .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55  camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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