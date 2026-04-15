Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival Troyes
Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival Troyes samedi 26 septembre 2026.
Troyes
Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival
Théâtre de la Madeleine Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 20 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Programme
> Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor avec hautbois K.370
> Benjamin Britten
Fantiasie pour hautbois, violon, alto, violoncelle
> York Bowen
Sonate pour hautbois
> William Walton
Quatuor avec piano
After à 19h30 pour une discussion avec les artistes du concert animé par Tristan Labouret.
Les artistes:
> Gabriel Pidoux, hautbois
> Camille Vasseur, Mi-Sa Yang, violons
> Manuel Vioque-judde, alto
> Ivan Karzna, violoncelle
> Clément Lefèbvre, piano .
Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Grand Concert 3 British horizons Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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