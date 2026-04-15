Troyes

Grand Concert 4 Métamorphoses Finales Just Classik Festival

Théâtre de la Madeleine Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

De la méditation crépusculaire des Métamorphoses de Richard Strauss à la quête d’un nouvel horizon dans l’écriture de la compositrice Dobrinka Tabakova, jusqu’à la joie rayonnante du Grand Septuor Concertant de Wolfgang Amadeus Mozart, ce programme dessine un chemin vers la lumière et s’achève dans un éclat jubilatoire.



Le programme



> Richard Strauss

Métamorphoses TRV 290 pour septuor à cordes



> Dobrinka Tabakova

Such a different path pour septuor à cordes



> Wolgang Amadeus Mozart

Grand Septuor Concertant K.364



Les artistes

> Mi-Sa Yang, Camille Vasseur, Eva Zavaro, violons

> Manuel Vioque-Judde, NN, alto

> Ivan Kirizna, NN, violoncelles

> Lorraine Campet, contrebasse .

Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Grand Concert 4 Métamorphoses Finales Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne