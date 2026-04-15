Grand Concert 4 Métamorphoses Finales Just Classik Festival Troyes
Grand Concert 4 Métamorphoses Finales Just Classik Festival Troyes dimanche 27 septembre 2026.
Troyes
Grand Concert 4 Métamorphoses Finales Just Classik Festival
Théâtre de la Madeleine Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 20 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
De la méditation crépusculaire des Métamorphoses de Richard Strauss à la quête d’un nouvel horizon dans l’écriture de la compositrice Dobrinka Tabakova, jusqu’à la joie rayonnante du Grand Septuor Concertant de Wolfgang Amadeus Mozart, ce programme dessine un chemin vers la lumière et s’achève dans un éclat jubilatoire.
Le programme
> Richard Strauss
Métamorphoses TRV 290 pour septuor à cordes
> Dobrinka Tabakova
Such a different path pour septuor à cordes
> Wolgang Amadeus Mozart
Grand Septuor Concertant K.364
Les artistes
> Mi-Sa Yang, Camille Vasseur, Eva Zavaro, violons
> Manuel Vioque-Judde, NN, alto
> Ivan Kirizna, NN, violoncelles
> Lorraine Campet, contrebasse .
Théâtre de la Madeleine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Grand Concert 4 Métamorphoses Finales Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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