Grand concert de chants traditionnels de Noël Saint-Eustache PARIS
Grand concert de chants traditionnels de Noël Saint-Eustache PARIS vendredi 18 décembre 2026.
Grand concert de Noël avec les chœur Hélios Ephémère, l’orchestre Hélios, sous la direction de Laurent Ronzon. Chants traditionnels, solistes, chœurs, orchestre symphonique et participation du public
« We Wish you a Merry Christmas » (Britanique), « Mon beau Sapin, roi des Forêts » (Allemand) « Il est né le divin enfant » (Français), « Les anges dans nos campagnes » (Français), “La Marche des Rois” de Bizet, « Joy to the World » de Haendel, « Hark the Herald Angels Sing » de Mendelsshon, « Jingle Bells » de James Pierpont , «Minuit Chrétien » de Adolphe Adam, «Douce Nuit » de Franz Gruber , « Petit Papa Noël » de Henri Martinet , « Ave Maria » de Charles Gounod, « Entre le bœuf et l’âne gris » de François Gevaert, « Hymne à la Nuit » de Rameau, « Adeste Fideles » de John Francis Wade, « Ave Maria » de Camille Saint-Saëns, « Jésus, que ma joie demeure » de Bach, « L’adieu des bergers » de Hector Berlioz, « Duo des Fleurs » Lakmé, « Es ist ein Ros’ entsprungen » Oratorio de Camille Saint-Saëns, Tollite Hostias de Camille Saint-Saëns.
Grand Concert de Noël, chants traditionnels, solistes, chœurs, orchestre symphonique et participation du public.
Le vendredi 18 décembre 2026
de 20h45 à 22h00
payant
Prestige 60 € ; Tarif Normal : 45€
TR (étudiants, chômeurs): 30€
Tr (moins de 10 ans) : 10€
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-18T21:45:00+01:00
fin : 2026-12-18T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-18T20:45:00+02:00_2026-12-18T22:00:00+02:00
Saint-Eustache 2, impasse Saint Eustache 75001 PARIS
https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 concertshelios@gmail.com
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