Grand concert de chants traditionnels de Noël Saint-Eustache PARIS

Grand concert de Noël avec les chœur Hélios Ephémère, l’orchestre Hélios, sous la direction de Laurent Ronzon. Chants traditionnels, solistes, chœurs, orchestre symphonique et participation du public

« We Wish you a Merry Christmas » (Britanique), « Mon beau Sapin, roi des Forêts » (Allemand) « Il est né le divin enfant » (Français), « Les anges dans nos campagnes » (Français), “La Marche des Rois” de Bizet, « Joy to the World » de Haendel, « Hark the Herald Angels Sing » de Mendelsshon, « Jingle Bells » de James Pierpont , «Minuit Chrétien » de Adolphe Adam, «Douce Nuit » de Franz Gruber , « Petit Papa Noël » de Henri Martinet , « Ave Maria » de Charles Gounod, « Entre le bœuf et l’âne gris » de François Gevaert, « Hymne à la Nuit » de Rameau, « Adeste Fideles » de John Francis Wade, « Ave Maria » de Camille Saint-Saëns, « Jésus, que ma joie demeure » de Bach, « L’adieu des bergers » de Hector Berlioz, « Duo des Fleurs » Lakmé, « Es ist ein Ros’ entsprungen » Oratorio de Camille Saint-Saëns, Tollite Hostias de Camille Saint-Saëns.

Grand Concert de Noël, chants traditionnels, solistes, chœurs, orchestre symphonique et participation du public.

Le vendredi 18 décembre 2026

de 20h45 à 22h00

payant

Prestige 60 € ; Tarif Normal : 45€

TR (étudiants, chômeurs): 30€

Tr (moins de 10 ans) : 10€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-18T21:45:00+01:00

fin : 2026-12-18T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-18T20:45:00+02:00_2026-12-18T22:00:00+02:00

Saint-Eustache 2, impasse Saint Eustache 75001 PARIS

https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 +33681440432 concertshelios@gmail.com



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