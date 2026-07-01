Grand concert du Nouvel An chinois, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Grand concert du Nouvel An chinois Samedi 6 février 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T20:00:00+01:00 – 2027-02-06T21:50:00+01:00

Fin : 2027-02-06T20:00:00+01:00 – 2027-02-06T21:50:00+01:00

Musique du monde

Cap sur l’Auditorium pour le début des festivités du Nouvel An chinois et d’une année 2027 placée sous le signe de la Chèvre de feu, symbole d’harmonie et d’inspiration artistique. Les concerts du Nouvel An chinois se distinguent par la mise à l’honneur d’orchestres symphoniques qui tissent des liens entre les traditions musicales de différentes régions, tout en laissant une large place aux oeuvres pour percussions.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699432-grand-concert-du-nouvel-an-chinois »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-grand-concert-du-nouvel-chinois-86651 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Jazz pop