Grand Concert Gospel Cholet De l’ombre à la lumière Parc des Expositions de la Meilleraie Cholet

Grand Concert Gospel Cholet De l’ombre à la lumière

Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

2026-06-20

Vibrez au rythme des chants Gospel avec Conozco, Mirella et Dan Luiten et leurs groupes

Le 20 juin 2026, c’est le rendez-vous au Parc des Expositions La Meilleraie à Cholet, pour notre Grand Concert Solidaire “De l’Ombre à la Lumière”. Un événement soutenu par vos artistes gospels favoris Dan Luiten, Mirella, Conozco et le groupe de danse Réjoui’Danse !

Une soirée musicale, vibrante , ouverte à tous. Votre participation contribue à soutenir nos actions à Madagascar et saisir l’occasion de changer la vie de ceux qui en ont besoin.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme du Choletais .

Parc des Expositions de la Meilleraie Avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 44 75 26 48 ledenconcert@gmail.com

