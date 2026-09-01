Grand Concert Gospel de la Rentrée église Ste Marie des Batignolles Paris
dimanche 27 septembre 2026 · église Ste Marie des Batignolles · Paris
Informations pratiques
Après leur remarquable concert du 21 juin dernier, pour la fête de la musique. Dans une église bondée, église à deux pas des Champs-Elysées.
le Fantastique et Energique choeur Gospel « Soul Tales » est de retour à Paris pour leur concert de rentrée !
Concert à Ne Pas manquer, car le prochain à Paris sera dans 6 mois : en Février 2027.
programme : AMERICAN TRADITIONAL SPIRITUAL
Tarif unique : 10€ par personne En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –
ou
Liens de Réservation :
– https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-4
– https://www.eventbrite.fr/e/1997700835977?aff=oddtdtcreator
» Un Grand moment de fête et d’énergie, pour que vous rentriez chez vous avec de bonnes vibrations et un Grand sourire … » par l’ Ensemble Vocal » Soul Tales « .
Le dimanche 27 septembre 2026
de 15h30 à 16h30
payant
Tarif unique : 10€ par personne
En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –
ou
Liens de Réservation :
– https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-4
– https://www.eventbrite.fr/e/1997700835977?aff=oddtdtcreator
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-27T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T15:30:00+02:00_2026-09-27T16:30:00+02:00
église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Lobligeois 75017 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1997700835977?aff=oddtdtcreator
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