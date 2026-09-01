Grand Concert Gospel de la Rentrée église Ste Marie des Batignolles Paris

Informations pratiques

Après leur remarquable concert du 21 juin dernier, pour la fête de la musique. Dans une église bondée, église à deux pas des Champs-Elysées.

le Fantastique et Energique choeur Gospel « Soul Tales » est de retour à Paris pour leur concert de rentrée !

Concert à Ne Pas manquer, car le prochain à Paris sera dans 6 mois : en Février 2027.

programme : AMERICAN TRADITIONAL SPIRITUAL



Tarif unique : 10€ par personne En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –

ou

Liens de Réservation :

– https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-4

– https://www.eventbrite.fr/e/1997700835977?aff=oddtdtcreator

» Un Grand moment de fête et d’énergie, pour que vous rentriez chez vous avec de bonnes vibrations et un Grand sourire … » par l’ Ensemble Vocal » Soul Tales « .

Le dimanche 27 septembre 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Tarif unique : 10€ par personne

En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –

ou

Liens de Réservation :

– https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-4

– https://www.eventbrite.fr/e/1997700835977?aff=oddtdtcreator

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T15:30:00+02:00_2026-09-27T16:30:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Lobligeois 75017 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1997700835977?aff=oddtdtcreator



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