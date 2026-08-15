Grand Concert Tzigane Église Sainte Marie des Batignolles Paris

Informations pratiques

Grand Concert Tzigane

Avec le formidable Trio Gashka: violon, guitare, chant, accordéon, contrebasse, balalaïka.

De retour d’une grande tournée de 30 concerts, dans les festivals d’été de France.

Un voyage à la rencontre des différentes cultures des Balkans

Musiques et Chansons au coeur des racines Tziganes

Payant : 15 euros en espèce sur place : merci de prévoir l’appoint ( PAS de carte bancaire, ni TPE…)

ou sur internet : https://www.eventbrite.fr/e/1996782464102?aff=oddtdtcreator

Placement libre dans l’église : 450 places – venez nombreux, l’église est grande; il y a toujours de la place !

Le formidable Trio Gashka : De retour d’une grande tournée de 30 concerts, dans les festivals d’été de France.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 15h30 à 16h30

payant

15 en spèce sur place : merci de prévoir l’appoint ( PAS de carte bancaire, ni TPE… ou sur internet.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-13T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T15:30:00+02:00_2026-09-13T16:30:00+02:00

Église Sainte Marie des Batignolles Place du Docteur Félix Lobligeois 75017 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1996782464102?aff=oddtdtcreator



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