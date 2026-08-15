Grand Concert Tzigane Église Sainte Marie des Batignolles Paris
dimanche 13 septembre 2026 · Église Sainte Marie des Batignolles · Paris
Informations pratiques
Grand Concert Tzigane
Avec le formidable Trio Gashka: violon, guitare, chant, accordéon, contrebasse, balalaïka.
De retour d’une grande tournée de 30 concerts, dans les festivals d’été de France.
Un voyage à la rencontre des différentes cultures des Balkans
Musiques et Chansons au coeur des racines Tziganes
Payant : 15 euros en espèce sur place : merci de prévoir l’appoint ( PAS de carte bancaire, ni TPE…)
ou sur internet : https://www.eventbrite.fr/e/1996782464102?aff=oddtdtcreator
Placement libre dans l’église : 450 places – venez nombreux, l’église est grande; il y a toujours de la place !
Le formidable Trio Gashka : De retour d’une grande tournée de 30 concerts, dans les festivals d’été de France.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h30 à 16h30
payant
15 en spèce sur place : merci de prévoir l’appoint ( PAS de carte bancaire, ni TPE… ou sur internet.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T15:30:00+02:00_2026-09-13T16:30:00+02:00
Église Sainte Marie des Batignolles Place du Docteur Félix Lobligeois 75017 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1996782464102?aff=oddtdtcreator
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