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Grand Concert Tzigane Église Sainte Marie des Batignolles Paris

dimanche 13 septembre 2026 · Église Sainte Marie des Batignolles · Paris

Grand Concert Tzigane Église Sainte Marie des Batignolles Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Église Sainte Marie des Batignolles
Adresse
Place du Docteur Félix Lobligeois
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text"><b>15 en spèce sur place</b><i> : merci de prévoir l'appoint   </i>( PAS de carte bancaire, ni TPE...<b>  ou sur internet.</b></p>

Grand Concert Tzigane

Avec le formidable Trio Gashka: violon, guitare, chant, accordéon, contrebasse, balalaïka.
De retour d’une grande tournée de 30 concerts, dans les festivals d’été de France.
Un voyage à la rencontre des différentes cultures des Balkans

Musiques et Chansons au coeur des racines Tziganes

Payant : 15 euros en espèce sur place : merci de prévoir l’appoint ( PAS de carte bancaire, ni TPE…)

ou sur internet : https://www.eventbrite.fr/e/1996782464102?aff=oddtdtcreator

Placement libre dans l’église : 450 places – venez nombreux, l’église est grande; il y a toujours de la place !

Le formidable Trio Gashka : De retour d’une grande tournée de 30 concerts, dans les festivals d’été de France.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h30 à 16h30
payant

15 en spèce sur place : merci de prévoir l’appoint   ( PAS de carte bancaire, ni TPE…  ou sur internet.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-13T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T15:30:00+02:00_2026-09-13T16:30:00+02:00

Église Sainte Marie des Batignolles Place du Docteur Félix Lobligeois  75017 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1996782464102?aff=oddtdtcreator


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