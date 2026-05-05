Grand concours d’oralité du Prix Cabri Jeunes, Espace Alès-Cazot, Alès

Grand concours d’oralité du Prix Cabri Jeunes Vendredi 5 juin, 14h00 Espace Alès-Cazot Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Le Prix Cabri Jeunes revient pour sa 3ème édition !

Envie d’assister à un moment unique mêlant littérature, créativité et expression orale ? Venez découvrir le Grand Concours d’Oralité du Prix Cabri Jeunes !

Après des mois de lecture et de débats en classe, les lycéens des établissements d’Alès Agglomération montent sur scène pour défendre, à leur manière, l’un des 4 romans en lice. Lectures expressives, mises en scène théâtrales ou performances orales inédites : l’oralité est au cœur du spectacle !

Les romans en compétition :

– « La constance de la louve » de Cécile Baudin

– « Du même bois de Marion » Fayolle

– « La soie et le fusil, la tragédie de Thines » d’ Alexis Blumbergs

– « Tronche Rosépine » de Philippe Curval

Le public est invité à assister à ce concours original, qui se distingue par sa liberté de ton, d’interprétation et de forme.

À l’issue du concours, le Prix Cabri Jeunes sera remis à l’auteur lauréat élu par les élèves, qui sera présent sur scène pour recevoir son prix !

Venez soutenir les jeunes lecteurs et découvrir quel roman sera sacré lauréat du Prix Cabri Jeunes 2026 à l’issue de cette rencontre pleine d’émotions !

Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

3ème Édition concours littérature