Grand concours d’oralité du Prix Cabri Jeunes, Espace Alès-Cazot, Alès
Grand concours d’oralité du Prix Cabri Jeunes, Espace Alès-Cazot, Alès vendredi 5 juin 2026.
Grand concours d’oralité du Prix Cabri Jeunes Vendredi 5 juin, 14h00 Espace Alès-Cazot Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Le Prix Cabri Jeunes revient pour sa 3ème édition !
Envie d’assister à un moment unique mêlant littérature, créativité et expression orale ? Venez découvrir le Grand Concours d’Oralité du Prix Cabri Jeunes !
Après des mois de lecture et de débats en classe, les lycéens des établissements d’Alès Agglomération montent sur scène pour défendre, à leur manière, l’un des 4 romans en lice. Lectures expressives, mises en scène théâtrales ou performances orales inédites : l’oralité est au cœur du spectacle !
Les romans en compétition :
– « La constance de la louve » de Cécile Baudin
– « Du même bois de Marion » Fayolle
– « La soie et le fusil, la tragédie de Thines » d’ Alexis Blumbergs
– « Tronche Rosépine » de Philippe Curval
Le public est invité à assister à ce concours original, qui se distingue par sa liberté de ton, d’interprétation et de forme.
À l’issue du concours, le Prix Cabri Jeunes sera remis à l’auteur lauréat élu par les élèves, qui sera présent sur scène pour recevoir son prix !
Venez soutenir les jeunes lecteurs et découvrir quel roman sera sacré lauréat du Prix Cabri Jeunes 2026 à l’issue de cette rencontre pleine d’émotions !
Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
3ème Édition concours littérature
À voir aussi à Alès (Gard)
- Journée des pépiniéristes, Centre national de Pomologie, Alès 6 mai 2026
- Les Mercredis du Pôle » Décore ton cadre photo! « , Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès 6 mai 2026
- Lotos du mois de mai 2026, Alès Agglomération, Alès 7 mai 2026
- Cérémonie, Alès Agglomération, Alès 8 mai 2026
- TREMPLIN DOUBLE DRUMS, Urban Parc, Alès 8 mai 2026