Grand déballage, Stade Saint-Paul, Alès

Grand déballage Samedi 13 juin, 08h00 Stade Saint-Paul Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Buvette sur place.

Proposé par le Secours catholique d’Alès.

Stade Saint-Paul 19 rue Saint-Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Mobilier, vaisselle, bibelots, linge de maison, jouets, à petits prix. Vide-greniers Jouets