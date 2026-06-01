Grand déballage, Stade Saint-Paul, Alès
Grand déballage, Stade Saint-Paul, Alès samedi 13 juin 2026.
Grand déballage Samedi 13 juin, 08h00 Stade Saint-Paul Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Buvette sur place.
Proposé par le Secours catholique d’Alès.
Stade Saint-Paul 19 rue Saint-Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Mobilier, vaisselle, bibelots, linge de maison, jouets, à petits prix. Vide-greniers Jouets
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