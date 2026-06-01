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Grand déballage, Stade Saint-Paul, Alès

Grand déballage, Stade Saint-Paul, Alès

Grand déballage, Stade Saint-Paul, Alès samedi 13 juin 2026.

Lieu : Stade Saint-Paul

Adresse : 19 rue Saint-Paul, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Grand déballage Samedi 13 juin, 08h00 Stade Saint-Paul Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T08:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Buvette sur place.
Proposé par le Secours catholique d’Alès.

Stade Saint-Paul 19 rue Saint-Paul, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Mobilier, vaisselle, bibelots, linge de maison, jouets, à petits prix. Vide-greniers Jouets

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