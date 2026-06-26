GRAND DÉFILÉ PRINTEMPS-ETÉ 2026 Lattes
jeudi 2 juillet 2026 · Lattes
Informations pratiques
Lattes
GRAND DÉFILÉ PRINTEMPS-ETÉ 2026
Lattes Hérault
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Le Grand Défilé Printemps-Eté 2026
Rencontre avec nos vignerons ambassadeurs
Le Grand Défilé se déroulera le jeudi 2 juillet à l’Espace Vinalia à Maurin-Lattes de 17h à 23h. Que vous soyez amateurs ou professionnels dans le monde du vin, nous vous invitons à venir rencontrer nos vignerons ambassadeurs Collection Printemps-Été 2026 !
Le Grand Défilé Printemps-Eté 2026
Rencontre avec nos vignerons ambassadeurs
Le Grand Défilé se déroulera le jeudi 2 juillet à l’Espace Vinalia à Maurin-Lattes de 17h à 23h. Que vous soyez amateurs ou professionnels dans le monde du vin, nous vous invitons à venir rencontrer nos vignerons ambassadeurs Collection Printemps-Été 2026 !
Rencontrez une quarantaine de vignerons de l’Aude, du Gard et de l’Hérault et dégustez leurs cuvées.
• Les assiettes gourmandes aux saveurs d’Occitanie
Tout au long de la soirée, des producteurs locaux vous vendront leurs assiettes gourmandes de produits d’Occitanie (Coopérative Jeune Montagne AOP Laguiole, AOP Porc Noir de Bigorre, Huîtres de Thau par l‘Instant Thau) et d’ailleurs (Assiette Libanaise par L-Cuisine).
• Le drive
Repartez de la soirée avec vos vins coups de cœur réglez au vigneron et récupérer vos emplettes au drive situé dans le parking.
• Une soirée d’été conviviale
Votre billet vous donne accès à la dégustation libre des cuvées présentées par les vignerons.
Participez à notre tombola pour gagner des places pour le Pique-nique vigneron du 14 juillet à Carcassonne, le Diner d’Oc du 12 octobre, le Festival Enjooy du 19 septembre.
Un photobooth vous permettra de conserver une photo souvenir de l’événement.
Sur inscription .
Lattes 34970 Hérault Occitanie
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English :
The Spring-Summer 2026 Grand D%E9fil%E9
Meet Our Ambassador Winemakers
The Grand D%E9fil%E9 will take place on Thursday, July 2, at the Espace Vinalia in Maurin-Lattes from 5:00 p.m. to 11:00 p.m. Whether you’re a wine enthusiast or a professional in the wine industry, we invite you to come meet our Spring-Summer 2026 Collection winemaker ambassadors!
L’événement GRAND DÉFILÉ PRINTEMPS-ETÉ 2026 Lattes a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER
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