Informations pratiques

Lattes

GRAND DÉFILÉ PRINTEMPS-ETÉ 2026

Lattes Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Le Grand Défilé Printemps-Eté 2026

Rencontre avec nos vignerons ambassadeurs

Le Grand Défilé se déroulera le jeudi 2 juillet à l’Espace Vinalia à Maurin-Lattes de 17h à 23h. Que vous soyez amateurs ou professionnels dans le monde du vin, nous vous invitons à venir rencontrer nos vignerons ambassadeurs Collection Printemps-Été 2026 !

Le Grand Défilé Printemps-Eté 2026

Rencontre avec nos vignerons ambassadeurs

Le Grand Défilé se déroulera le jeudi 2 juillet à l’Espace Vinalia à Maurin-Lattes de 17h à 23h. Que vous soyez amateurs ou professionnels dans le monde du vin, nous vous invitons à venir rencontrer nos vignerons ambassadeurs Collection Printemps-Été 2026 !

Rencontrez une quarantaine de vignerons de l’Aude, du Gard et de l’Hérault et dégustez leurs cuvées.

• Les assiettes gourmandes aux saveurs d’Occitanie

Tout au long de la soirée, des producteurs locaux vous vendront leurs assiettes gourmandes de produits d’Occitanie (Coopérative Jeune Montagne AOP Laguiole, AOP Porc Noir de Bigorre, Huîtres de Thau par l‘Instant Thau) et d’ailleurs (Assiette Libanaise par L-Cuisine).

• Le drive

Repartez de la soirée avec vos vins coups de cœur réglez au vigneron et récupérer vos emplettes au drive situé dans le parking.

• Une soirée d’été conviviale

Votre billet vous donne accès à la dégustation libre des cuvées présentées par les vignerons.

Participez à notre tombola pour gagner des places pour le Pique-nique vigneron du 14 juillet à Carcassonne, le Diner d’Oc du 12 octobre, le Festival Enjooy du 19 septembre.

Un photobooth vous permettra de conserver une photo souvenir de l’événement.

Sur inscription .

Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English :

The Spring-Summer 2026 Grand D%E9fil%E9

Meet Our Ambassador Winemakers

The Grand D%E9fil%E9 will take place on Thursday, July 2, at the Espace Vinalia in Maurin-Lattes from 5:00 p.m. to 11:00 p.m. Whether you’re a wine enthusiast or a professional in the wine industry, we invite you to come meet our Spring-Summer 2026 Collection winemaker ambassadors!

L’événement GRAND DÉFILÉ PRINTEMPS-ETÉ 2026 Lattes a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER